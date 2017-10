O professor e a educação digital

00:00 · 14.10.2017

Entre os inúmeros debates que os recentes avanços tecnológicos têm suscitado, um que parece bastante preocupante é aquele que trata de um futuro sem professores. É comum ouvir previsões de que robôs e inteligência artificial tomarão para si a tarefa de ensinar, transformando os professores em figuras dispensáveis.

Mas, ainda que seja inegável que o futuro da educação é digital, é preciso entender que esse futuro não existirá sem a figura humana guiando o aprendizado. No Ensino Fundamental, tive uma professora de Matemática chamada Dinamara. Ela me marcou não pelas operações que me ensinou, mas pelo fato de que sempre me incentivou a desafiar meu potencial e a superar minhas dificuldades. Ela me inspirou de tal forma que eu mesmo me tornei professor de Matemática, anos mais tarde.

As máquinas podem trazer avanços significativos no aprendizado das pessoas porque elas são capazes de armazenar, processar e transmitir informações de uma maneira que nenhum humano consegue.

Mas elas não podem oferecer aquilo que a professora Dinamara me ofereceu: inspiração, orientação humana, formação cidadã - enfim, coração. É por isso que humano e máquina não são entidades excludentes quando se trata de educação: são complementares.

Uma pesquisa recém-publicada pela Pearson, em parceria com a Universidade de Oxford e a Nesta, analisou como algumas tendências globais, entre elas a automação, impactarão a empregabilidade nos Estados Unidos e no Reino Unido até 2030.

O estudo apontou que cerca de 10% das ocupações existentes hoje têm grandes chances de aumentar sua demanda por profissionais, impulsionadas por essas tendências.

Entre essas ocupações, estão as ligadas à área de educação. Um outro estudo divulgado pela Pearson apontou que a inteligência artificial tem potencial para funcionar como um "companheiro de aprendizagem".

Ela pode, por exemplo, ajudar o professor a reconhecer as necessidades específicas de cada estudante individualmente e, assim, oferecer insights para que aquele aluno aprenda da melhor maneira possível.

Não se trata de substituir o professor, e sim de oferecer a ele ferramentas que possibilitem que desempenhe um trabalho cada vez melhor.

Se na infância eu tivesse tido um desses "companheiros de aprendizagem", talvez tivesse sido bem menos trabalhoso para eu aprender equações de segundo grau e raiz quadrada. Mas, se eu não tivesse tido a professora Dinamara, máquina nenhuma teria feito de mim o ser humano que sou hoje. É por isso que os educadores não são, e nunca serão, uma espécie em extinção.

Luciano Kliemaschewsk

Presidente da Pearson Brasil