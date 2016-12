O potencial turístico

00:00 · 26.12.2016

Em face da crise enfrentada por outras esferas da economia, reforça-se a necessidade de investir mais nas áreas com capacidade de proporcionar maior volume de recursos. Os meses de dezembro a fevereiro se destacam por aquecer o mercado turístico em todo o País, alavancar as contas do setor e amenizar as perdas contabilizadas em outros períodos do ano.

Os atrativos naturais espalhados pelo Ceará o transformam num importante polo para desenvolver este mercado, ampliar os lucros e compensar os prejuízos constatados em outros mercados. Para isso, no entanto, aprimorar a infraestrutura e torná-la adequada para receber o turista de forma satisfatória assume ainda maior relevância, a fim de fortalecer o potencial do Estado.

Fortaleza é a sexta cidade preferida pelos brasileiros para aproveitar o verão, segundo estudo do Ministério do Turismo para identificar os destinos mais procurados neste período. No Nordeste, a Capital cearense fica atrás apenas de Salvador, na Bahia. Lideram a lista os municípios de São Paulo, Florianópolis, em Santa Catarina, Rio de Janeiro e a cidade paulistana Praia Grande. A expectativa apresentada pelo órgão é de que 73,4 milhões de viagens serão realizadas entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017 em todo o País.

Em outro levantamento, denominado Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, divulgado em outubro pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a expectativa para o quarto trimestre de 2016 já era de crescimento em relação aos dados de 2015. Das 927 empresas ouvidas, 64% projetaram quadro de evolução. Dentre os segmentos contemplados na pesquisa, cinco indicaram cenário positivo: transporte aéreo, parques e atrações, receptivo turístico, agências de viagem e operadoras de turismo.

A desvalorização do real frente ao dólar e ao euro dificultou o acesso da população a destinos internacionais, motivando-os a desfrutar o turismo doméstico. Municípios até então relegados a segundo plano na rota das viagens passaram a receber demandas expressivas e foram obrigados a readequar sua infraestrutura para suportar a movimentação.

Para o Ceará se destacar ante os demais Estados na atração de pessoas, um dos principais trunfos é a diversificação da pauta turística. Além de empreender esforços para adotar um programa rigoroso de preservação dos encantos naturais, deve também explorar alternativas que resultem em lucro, como o turismo de negócios. A inauguração do Centro de Eventos teve como foco estimular tal segmento, com a ampliação no número de congressos, grandes seminários e solenidades semelhantes, capazes de atrair pessoas de todo o Brasil e de outros países. Nacionalmente, o total gasto por viajantes nessa fatia do mercado somou R$ 7 bilhões em 2015, considerando as despesas com passagens aéreas, hospedagem, transporte e alimentação.

São indubitáveis as qualidades do Ceará na recepção de turistas, desde a hospitalidade de seu povo à diversidade das belezas naturais. Existem, porém, falhas que ainda travam sua capacidade de dar o almejado salto de qualidade. Especializar a mão de obra, reparar na pavimentação das estradas, aperfeiçoar os equipamentos dos terminais aéreos e rodoviários constituem demandas necessárias à consolidação do Estado como polo turístico de referência.

O turismo tem potencial para superar a instabilidade da economia interna que atinge a maioria dos outros campos produtivos. Mas é preciso ter sensibilidade para executar as melhorias inadiáveis.