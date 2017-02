O poeta nacional

00:00 · 04.02.2017

A abertura da novela "A Lei do Amor", da Rede Globo de Televisão, é a sonoridade da peça musical de Heitor Vila Lobos, Trenzinho do Caipira, que Ferreira Gullar a preencheu com uma letra irretócavel. Consagrado em Poema Sujo, ele havia feito parcerias primorosíssimas com Caetano Veloso e Raimundo Fagner. Morreu aos 86 anos. Agora, querem saber a sua importância na literatura brasileira.

Antes de tudo, ele responde pelo fim de uma era na nossa cultura como um poeta nacional. Sair de sua terra de origem, ocupar espaços, ter garantido publicações de textos e ideias na grande mídia nacional, agrupando-se a outros intelectuais, com intensidade, pareceu ser uma rota de sua geração.

A rigor, Ferreira Gullar foi o último grande poeta, na linha de consagrados escritores, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto, os quais representam uma identidade de valores, uma perenidade em suas obras que não se comparam a outros escritores.

A exclusividade de ser um poeta nacional não quer dizer, por sua vez, que não existam outros grandes e bons poetas. Adriano Espínola, Luciano Maia e Jorge Tufic continuam em atividades. Reduziram-se os espaços literários e o universo conectado em redes determinou que só há lugar para poetas modestos, demarcados nas próprias ferramentas sociais. Esse espaço reflete a importância que a poesia passou a ocupar no mundo.

Durval Aires Filho - Desembargador