O futuro do PAC

00:00 · 25.01.2017

Idealizado para dar dinamismo à infraestrutura brasileira, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) enfrenta desgastes e questionamentos, dez anos após seu lançamento. O PAC se inibiu com as turbulências deste decênio, combalido por problemas multifacetados. Alavancou obras importantes, mas atrasou e arrebentou o orçamento de outras. A necessidade de um grande plano impulsionador de investimentos era e continua profunda, no entanto, rever as metas, diretrizes e métodos de operação utilizados no programa se faz imperioso e urgente.

O governo ensaia movimentos para repaginar o PAC e até renomeá-lo, concentrando-se em obras que podem ser concluídas até o próximo ano e desvinculando-o da administração anterior. Mais do que dar cara nova e fazer modificações superficiais, é preciso um estudo amplo para dar sentido ao principal aglomerado de grandes obras do País, levando em conta o contexto completamente alterado que se tem hoje em relação ao período de sua concepção.

Em 2007, ano em que fora lançado, o PAC era ambicioso e trouxe otimismo ao setor produtivo. A economia engatava ritmo enérgico e o País precisava se preparar estruturalmente para crescer. O objetivo era dirimir as escancaradas carências nas áreas de logística e infraestrutura, as quais tanto limitam o desenvolvimento nacional. No entanto, os anos de expansão do PIB não duraram tanto quanto se esperava. Vieram a crise mundial, a recessão econômica, a instabilidade política e a deterioração fiscal, acontecimentos que atingiram em cheio a capacidade de investimento e, assim, enfraqueceram o PAC.

Os desdobramentos da Operação Lava Jato também o impactaram sobremaneira, uma vez que obras expressivas eram de responsabilidade de empreiteiras envolvidas em escândalos de corrupção. Assim, há obstáculos cada vez maiores para encontrar grandes construtoras que executem os trabalhos. Além do mais, nota-se que o governo não conseguiu atrair a iniciativa privada para parcerias que ajudariam a impelir os aportes, fato que tornou o programa mais dispendioso aos cofres públicos.

Em 2015, o PAC executou R$ 50,7 bilhões, enquanto, no ano passado, os custos foram de R$ 42 bilhões, decréscimo de 17%. Com a redução nos desembolsos, em virtude das dificuldades financeiras da União, o desafio é, finalmente, entregar promessas antigas como a ferrovia Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco, cujos atrasos são absurdos. Para 2017 e 2018, o Executivo planeja injetar R$ 80 bilhões nas obras incluídas no escopo do Plano. Aquelas que têm previsão de término mais longo devem entrar em planos de concessão, o que enxugaria os gastos do governo.

No momento, é impraticável despejar dinheiro em múltiplos projetos ante as dificuldades nas contas públicas. Portanto, cobra-se máxima eficácia na escolha de construções prioritárias e na gestão dos recursos, o que não tem sido observado no histórico, com os valores iniciais se expandindo exorbitantemente à medida que os cronogramas se arrastam.

Passados dez anos, apesar de realizar obras relevantes em campos como energia, saneamento e transporte, o PAC foi insuficiente para elevar a infraestrutura brasileira a um nível adiantado. Os gargalos continuam gigantescos, prejudicando produtores, escoamento, comércio e consumidores. Aproveitando-se o período de discussões que estão sendo feitas acerca de reformas há muito esperadas, é hora de repensar e adaptar o programa de investimentos para que o País volte a crescer sob bases vigorosas.