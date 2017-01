O entusiasta

00:00 · 28.01.2017

Michael Sandel é professor em Harvard, uma das maiores Universidades dos Estados Unidos, e suas palestras nas redes sociais são vistas por milhões de pessoas. Ultimamente tem utilizado o Brasil para seus trabalhos, assistindo a Copa do Mundo, as Olimpíadas, protestos de rua e o impeachment de Dilma Rousseff.

É um entusiasta da Operação Lava-Jato que classifica como "um divisor de águas no desenvolvimento da democracia brasileira", embora ressalte a mesma ser apenas um primeiro passo, devendo a opinião pública, que se mobilizou contra a corrupção, continuar influindo sobre esta e outros problemas centrais.

Diz, os congressistas na defensiva, após a população passar a exigir mudanças e o fim da corrupção sistemática, quererem tolher o Judiciário por medo. Afirma que para uma revisão ética, urge o Brasil "atrair novos quadros à política, pois com os velhos é impossível". O diagnóstico é brilhante e adequadas são as indicações, mas a via para substituir os atuais "dignitários" é árdua, uma vez que o processo eleitoral favorece os endinheirados e os que desfrutam das benesses do Poder, muitos dos quais, aliados da governante impedida, permanecem no mando no sistema atual.

De qualquer sorte, as opiniões que embasam este artigo, pela análise e autoridade do mestre, certamente farão que a ruptura entre a sociedade, representada por instituições sérias, e os defensores de práticas malsãs seja resolvida em favor da primeira.

Byron Frota

Magistrado