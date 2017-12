O Domingo Gaudete

00:00 · 16.12.2017 por José Maria Bonfim de Morais - Médico cardiologista

A Igreja Católica é primado da alegria. Antigamente no início da missa se dizia, "Deo quia laetificat juventutem meam."(ao Deus que alegra a minha juventude). O 3º Domingo do Advento celebra-se a alegria. Não alegria vaporizada. Lírica. Celebra uma alegria feita de profunda esperança. Quem vai a Roma e vai ao Forum Romano, logo ver a prisão Mamertinum. Encolhida. Úmida. Vazia de luz e de vida. Pois S. Paulo preso e algemado, na escuridão do cárcere escreveu: "Gaudete in Domino. Dico semper, Gaudete" (alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos). O 4º domingo da quaresma é o domingo laetare. Domingo da alegria. Estamos no nosso Ramadã. Não torturante, mas de partilha. O jejum só tem sentido se houver partilha. Na Quaresma esperamos o Ressuscitado. No Advento esperamos o Messias. O Menino Deus. Um Deus que abandona os Templos. Um Deus que larga os lugares sagrados. Um Deus que sai da Sinagoga e vem ser homem, filho de um homem, como nós. A suprema demonstração de amor por todos. Desprende-se do seu manto. Renuncia a sua realeza. Desce do seu Reino, para ser pequeno. Pequenino. Nascer num curral entre homens e animais. Deus que vem como uma aurora de encantamento. Que nos acorda da nossa letargia e nossa acomodação descrente. E chega como um Sol, rompendo a madrugada. Sepultando trevas e tristezas. Este Deus não é de Moisés. Não é de Israel. Este Deus que nos chega é de toda a humanidade. S. Paulo na escuridão do cárcere se encheu de uma profunda alegria. Porque veria a Deus. Paulo insiste com este Deus que desce para que nos ergamos. Paulo um grande homem, mas os grandes homens jamais surgem de pura fatalidade. Ou mesmo de inexplicável genialidade. Proles sine matre creata, as chamadas gerações mágicas, não existem. Por esta razão a alegria de Paulo é uma alegria santa. Uma alegria plena de esperança. No mesmo Deus de Damasco. Do mesmo Deus de Estevão. Do mesmo Deus que ele canta na sua sinfonia de amor em Corintios. Pois este Deus faz do Domingo Gaudete, a certeza que Deus virá para todos nós. Jesus chega novo. E como novo ele ousa contradizer Moisés, os escribas e os sábios do antigo testamento: " pois eu vos digo, amai os vossos inimigos". Goethe afirmava que a história é uma luta entre os que acreditam e os que não acreditam. W. Kasper fala em Sitz in Leben( o lugar da vida) quando temos Fé, Jesus será sempre a certeza de nossa alegria. Feliz Natal.