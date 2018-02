O Brasil em 1815

00:00 · 22.02.2018

Em obra do professor José de Sousa Martins (O Coração da Paulicéia Ainda Bate, Ed. Unesp pag. 68), encontra-se transcrita uma carta datada de abril de 1815, escrita no Rio de Janeiro por Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, bibliotecário da Real Biblioteca que acompanhara a Família Real na fuga para o Brasil em 1808, endereçada para sua irmã em Portugal: "Nesta cidade e seus subúrbios temos sido muito insultados de ladrões, acometendo estes e roubando sem vergonha, e logo ao principio da noite, de sorte que têm horrorizado as muitas e bárbaras mortes que têm feito; em cinco dias contaram-se, em pequeno circuito, 22 assassínios e em uma noite, mesmo defronte de minha porta, fez um ladrão, duas mortes e feriu o terceiro gravemente. Tem sido tal o seu descaramento que até avançam a pessoas mais distintas e conhecidas, como foi o próprio chefe de Polícia. O chefe de divisão, José Maria Dantas, recebeu por grande favor duas bofetadas, por cair no erro de trazer pouco dinheiro, depois de lhe roubarem o relógio e etc. Além disto, têm degolado várias mulheres, depois de sofrerem outros insultos, o que tudo tem dado que fazer ao corpo da Polícia; não sendo este suficiente para as rondas e patrulhas multiplicadas em todas as ruas, o intendente mandou armar e aprontar todas as justiças de paisanos para ajudarem os da Polícia, mas os pobres aguazis até já foram acometidos e insultados pelas grandes quadrilhas de ladrões que lhes têm dado coças". Um Brasil 202 anos antes, com organização e poder da delinquência fortalecida na omissão e inoperância do Estado. Esse é o nosso carma.

Ary Eduardo Porto. Advogado