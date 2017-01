O avanço das facções

00:00 · 18.01.2017

A transformação das prisões brasileiras em "panelas de pressão" é um processo que, há muito, vem sendo observado. O Executivo, contudo, pouco fez para tentar impedir o agravamento da situação e, agora, encara as consequências de sua negligência. Em apenas duas semanas de janeiro, os massacres dentro de unidades prisionais em diferentes estados já deixaram, pelo menos, 130 mortes. A crise evidencia o perigoso empoderamento do crime organizado e o apequenamento do Estado, o qual, claramente, se tornou mero observador do regime carcerário controlado, na prática, por delinquentes.

A ausência de respostas concretas ao caos que tomou conta das penitenciárias mostra que o Estado não está disposto a enfrentar o cerne do problema. A construção de novos presídios, anunciada pelo governo, pode colaborar para reduzir, em parte, a superlotação nas celas, um dos gargalos expressivos. Contudo, pouco adiantará erguer prédios se o poder público deixar correr livremente os movimentos cada vez mais complexos e planejados das facções, as quais se multiplicaram e se sofisticaram nos últimos anos.

Atingindo alto nível de organização, esses grupos travam batalhas sangrentas pela soberania no submundo milionário do tráfico de drogas e armas. Utilizam o precário sistema penitenciário brasileiro como suporte de comando para arquitetar e difundir as estratégias criminosas que realizam no território nacional e até além-fronteiras.

As condições extremamente precárias dos presídios facilitam a atuação das peças-chaves das facções, justamente no ambiente em que tais indivíduos deveriam ter um raio de ação totalmente limitado, sob a tutela do Estado. No entanto, a comunicação estabelecida com os comparsas do lado de fora das paredes penitenciárias passou a ser algo trivial, com celulares circulando desimpedidamente.

O avanço desenfreado do crime organizado ridiculariza o poder público e ameaça a segurança nacional. Se essas "empresas" do banditismo mandam e desmandam dentro do cárcere, ostentam poder para levar o pandemônio também às ruas, como já foi visto na história recente do continente sul-americano. As lições deixadas pelas experiências catastróficas de vizinhos com cartéis violentos, todavia, parecem não ter sido aprendidas pelas autoridades brasileiras.

Incomoda o grau limitado de discussão e participação do governo federal e do Congresso acerca do tema. A impotência se manteve, ao longo dos anos, enquanto a população carcerária cresceu 160% de 2000 a 2014, chegando a 607 mil - a quarta maior do mundo, segundo o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen), ligado ao Ministério da Justiça.

Há déficit de mais de 230 mil vagas e, além da urgente necessidade de novos presídios, existe a óbvia premência de investir em aspectos também qualitativos, a fim de fornecer condições dignas a quem cumpre pena e aos servidores que têm o papel de manter a ordem.

Além dos investimentos inadiáveis para ampliar e aprimorar essas unidades, o País precisa de uma estratégia incisiva de combate ao crime organizado. A sociedade e o funcionamento das instituições não podem ser reféns da violência coordenada das facções.

Esperar que a crise chegue a patamares extremados para dar respostas concretas é uma conduta frouxa, que mostra que o poder público não tem adotado o posicionamento esperado. À medida que os grupos criminosos têm caminho livre para avançar, crescem proporcionalmente as ameaças à estabilidade social.