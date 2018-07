00:00 · 18.07.2018

Um dos 16 criminosos mais procurados pela Polícia do Ceará, Antônio Mardônio Lopes Alves, o 'Cancão', de 35 anos, foi preso, na tarde de 2ª feira, 16/7, na Avenida Gomes de Matos, no bairro Montese, em Fortaleza. Ele é acusado de assaltos a bancos e a carros-fortes, no Interior do Estado. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.