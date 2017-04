00:00 · 08.04.2017

Inconsciente. Para muitas pessoas ele é malvado; para não dizer, ingrato, obsceno, agressivo, demoníaco ou desprezível. Quando a Bíblia diz: "ama ao teu inimigo e reza pelos que vos perseguem", pois nada há demais em se amar ao amigo; será que em algum momento poderia ser esse inimigo o próprio inconsciente pessoal que não conseguimos dominar? Jung sempre referendava sobre a necessidade de harmonização entre o consciente e o inconsciente; ele também afirmava que do desequilíbrio dessa simbiose apareciam as doenças, tanto físicas, quanto psíquicas.

Somos mistura e reflexo do que existe enclausurado no inconsciente. Tudo o que se esconde nele, como numa semente prestes a nascer, periodicamente se manifesta nos pensamentos, no que somos e fazemos, nas ações, na alegria ou tristeza, no que escrevemos ou dizemos, ou no que se evapora no tempo.

Esse amigo precisa ser um aliado das horas difíceis, na provação, nas perdas e dores que não controlamos; mas, nesses instantes, muitas vezes, ele foge ou se esconde; e se manifesta como expectante da incapacidade consciente de reagir. A energia dele nunca deve dominar a alegria de viver. Ocasionalmente precisamos conversar com ele e algumas vezes fazer por ele o que ele não merece receber, ainda que não saibamos como fazê-lo. Busque conhecer-se. Inconsciente significa desconhecido. Como e ser amigo do que se desconhece? O amigo favorito não abandona e nunca se omite na necessidade. Surpreende, aceita, energiza bons desejos, inibe frustrações e pode fazer o que não esperamos. Sejamos amigos do inconsciente. Converse, acalente-o e deixe que ele sinta que você também é o amigo favorito dele. Isso reduzirá medos, ansiedades ou algo que maltrate. A vida doce e breve agradecerá.

Russen Moreira Conrado

Médico e psicoterapeuta