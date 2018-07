O adeus a Gerardo Bastos

00:00 · 07.07.2018

Gerardo Bastos é considerado um ícone do comércio varejista nacional ( FOTO: TUNO VIEIRA )

Patriarca de uma rede de lojas que começou vendendo pneus, depois também serviços automotivos, o empresário Gerardo Bastos Gusmão Bastos morreu aos 92 anos, na manhã de segunda-feira, 2/7, em decorrência de seguidos AVCs (Acidente Vascular Cerebral). O velório foi aberto às 18 horas, na sala Orquídea + Magnólia, na funerária Ethernus, em Fortaleza. A missa de corpo presente ocorreu às 8 horas de terça-feira, 3/7, e o sepultamento às 10h, no Cemitério São João Batista.

Muitos empresários e autoridades públicas e privadas, além de amigos e familiares foram se despedir do empresário cearense, considerado um ícone do varejo nacional. Esta matéria da Editoria Auto, de segunda-feira, 2/7, foi a mais lida da semana no Diário do Nordeste.

História de vida

Nascido em Itapajé, município cearense, Gerardo Bastos começou sua trajetória como comerciante aos 12 anos, quando recebeu autorização dos pais para trabalhar na empresa Casa Nova, em Fortaleza. Após dois anos, ingressou na revendedora de pneus e peças A. Pinheiro S/A, onde permaneceu por quase três décadas. Depois decidiu investir no próprio negócio e criou a empresa que leva seu nome e que fará 51 anos de atividade em setembro deste ano.

Hoje, são oito lojas em Fortaleza e na região metropolitana, uma referência no setor e com parceria há muitos anos com a multinacional de pneus italiana Pirelli. Eduardo Brígido (Duda Brígido), diretor da agência de publicidade EBM/Quintto, que atendeu a conta publicitária da empresa, por mais de 20 anos, comentou sobre o legado do empresário. "Pela honra que tive em acompanhar de perto uma parte de sua trajetória, desde minha adolescência, o tenho como exemplo de empresário. Grande patriarca, homem de bem, trabalhador, honrado e que deixa um grande legado no varejo cearense". O slogan criado pela EBM "Gerardo Bastos, onde um pneu é um pneu" é, até hoje, uma marca registrada da empresa.