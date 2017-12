Novos rumos

00:00 · 20.12.2017

O segundo crescimento consecutivo do PIB registrado nos dois últimos trimestres aliado à maior oferta de empregos e o controle da inflação são sinais visíveis da retomada econômica brasileira. Para 2018, espera-se que o ritmo seja mais intenso para que os investimentos aconteçam e os consumidores retomem as compras.

No cenário local, o equilíbrio financeiro tem proporcionado um ritmo mais acentuado. O Governo do Estado tem procurado implementar uma política de longo prazo e o setor privado, especialmente a Fiec, tem contribuído, a exemplo das 13 Rotas Estratégicas Setoriais entregues à sociedade e ao Governo.

Em curso a captação de investimentos privados, em parceria com o Estado, como o memorando de entendimentos com o Porto de Roterdã; a conquista do Hub da Air France/KLM/Gol; os investimentos da Angola Cables; a concessão do Aeroporto à Fraport; o polo tecnológico de saúde no Eusébio.

A liderança das exportações foi substituída pelas placas de aço da Companhia Siderúrgica do Pecém. As energias renováveis estão despontando de forma promissora. A indústria do turismo também é um vetor importante. Experiências antes exitosas de incentivos fiscais não são suficientes para assegurar a revitalização da indústria; Em alguns casos, nem mesmo a redução de carga do ICMS. Soluções pontuais e isoladas não cabem mais.

Estamos diante de novos desafios que tornam o Ceará um centro de conexão econômica e nos leva a refletir a necessidade dos empresários industriais assimilarem as premissas que o desenvolvimento regional passará a ter e que exigirá uma mudança em nossas práticas.

Aluísio Ramalho Filho. Presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)