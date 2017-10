00:00 · 16.10.2017 por Cláudio Montenegro - Administrador

No atual ciclo predomina o estímulo à criatividade coletiva enquanto alternativa que se aplica ao mundo dos negócios. Para triunfar nesse ambiente, o caminho é recriar as premissas até então vigentes na prática das organizações. A valorização da interação que produz diálogo e reflexão, notadamente no chão de fábrica gera transformações inéditas, estimulando as pessoas a atuar focadas em resultados que se traduzem em valores inovadores.

O bom senso induz que a experiência com o mercado pode se revelar uma alternativa que devidamente customizada em relação à segmentação do negócio, represente novas oportunidades. Aqueles identificados com essas premissas buscam desenvolver a capacidade de identificar áreas com possibilidades de inovar, particularmente, no desenvolvimento de novas tecnologias. Ao embarcar nessa perspectiva, deve ter a clareza que os ativos do conhecimento representado por bens que não se traduzem em arquiteturas físicas, sob domínio da produção em séria, impõem novos paradigmas.

Os recursos a serviço do processo eletrônico de dados incorporam novas tecnologias que impactam fortemente o ambiente produtivo, segundo a padronização até então considerada promissora. A competitividade impõe à requalificação da cadeia de valor inerente às organizações incorporando, segundo os novos paradigmas, competências relativas ao reordenamento da eficiência operacional dos novos ativos.

A lógica se assenta no conhecimento enquanto ingrediente diferenciado de alta relevância para a organização se reposicionar e prosperar no mercado.