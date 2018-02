Nova mensagem sobre 'propina' compromete Jucá

00:00 · 23.02.2018

O senador Romero Jucá (MDB-RR), líder do governo na Casa, foi flagrado trocando mensagens no WhatsApp, na sessão de terça-feira,20/2. Em uma das mensagens, é possível ler: "Reunião agora com Paulo Linhares. Ele tá dizendo que o recurso da termoelétrica vai pro teu bolso?". Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.