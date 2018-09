Nossos blogs

00:00 · 15.09.2018

PUXA O FOLE

Villa Mix 2018 será em 8 de dezembro

Com o tema "Música é Mix", o Festival Villa Mix chega à 7ª edição em Fortaleza e acontece no dia 8 de dezembro, no estacionamento da Arena Castelão. A grade do evento será formada por 8 grandes atrações musicais.

DIÁRIO SERTÃO CENTRAL

Jovem é morto por R$ 10,00, em Quixadá

Uma discussão em um bar, por conta de um troco de R$ 10,00, resultou na morte de Rafael Pereira de Abreu, 21 anos, na noite de sábado,8/9, na zona rural de Quixadá. A vítima foi atingida por vários tiros.