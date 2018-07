Nossos blogs

00:00 · 14.07.2018

Edson Silva

Assembleia aprova concurso à Ematerce

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, na 4ª feira, 11/7, mensagem do governo do Estado, autorizando-o a fazer concurso público com 263 vagas para a Ematerce, sendo 196 para nível médio e 67 para nível superior.

Puxa o Fole

Pane em avião: Safadão adia show em MG

O superaquecimento em uma bateria do avião particular do cantor Wesley Safadão resultou no adiamento de um show que ele faria em Iturama (MG). O problema ocorreu na partida, em Fortaleza, na noite de 4ªfeira, 11/7.