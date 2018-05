Nossos blogs

00:00 · 05.05.2018 / atualizado às 01:09

Edison Silva

Protestos contra políticos crescem no CE

Manifestações de protestos no Brasil e no exterior contra políticos e autoridades brasileiras estão sendo replicadas no Ceará. Nessa semana, pelo menos, três episódios ocorreram em Irapuan Pinheiro e Madalena.

Diário Cariri

Barbalha: Festa de Santo Antônio promete

Missa, cavalgada, o tradicional cortejo do Pau da Bandeira e uma série de manifestações culturais marcarão a Festa de Santo Antônio de 2018, a partir de 26 de maio, em Barbalha. Serão 19 dias de festas.

