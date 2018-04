Nossos blogs

00:00 · 28.04.2018

DIÁRIO SERTÃO CENTRAL

Açude Batente é o 19º a sangrar no Ceará

Com as chuvas de abril, o Açude Batente, em Ocara,- que em março estava com apenas 6,42% do seu volume -, transbordou no fim da tarde da terça-feira,24/4. Este é o 19º reservatório a sangrar, este ano, no Ceará.

glo.Bo/SangriadoaçudeBatente2018

PUXA O FOLE

Simone fala sobre a saúde de Simaria

"Não está sendo fácil ganhar esse dinheirinho sozinha, viu miglo? Eu tenho que cantar. Tenho que botar o povo para cima, fazer rir. É muita coisa", declarou a cantora Simone, sobre a ausência da irmã Simaria, nos shows.

glo.bo/SimonefalasobresaúdedeSimaria