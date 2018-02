Nossos blogs

00:00 · 24.02.2018

DIÁRIO CARIRI

Barragem do Rosário sangra, em Milagres

A chuva de 27 milímetros registrada entre 4ª e 5ª feira, 22/2, no Município de Milagres, no Cariri, fez a barragem do Distrito Rosário sangrar. A lâmina de água na ponte do Riacho dos Porcos chegou a 30 mm de altura.

DIÁRIO CENTRO SUL

PMs atiram contra professores em Icó

Policiais militares lançaram spray de pimenta e deram tiros de bala de borracha contra professores que aguardavam, na Camara Municipal de Icó, a votação de decreto que reduz carga horária de 362 professores.

