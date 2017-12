Nossos blogs

00:00 · 23.12.2017

PUXA O FOLE

Cruzeiro do Safadão parte de Santos

O cruzeiro do Wesley Safadão terá três dias de festas entre os dias 24 e 27 de novembro de 2018 (sábado a terça-feira). O navio MSC Fantasia, que tem capacidade de 4.353 passageiros, parte e chega no Porto de Santos, em São Paulo.

http://bit.Ly/cruzeirosafadao

DIÁRIO CENTRO-SUL

Moradores de Parambu registram chuva de granizo em região serrana

Moradores da região serrana no município de Parambu, uma das áreas mais secas e quentes do sertão do Ceará, divulgaram em redes sociais registros de fotos e vídeos de uma chuva de granizo

http://bit.Ly/chuvaemparambu