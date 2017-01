Nossos blogs

00:00 · 28.01.2017

Cariri

Homem é esfaqueado em show no Crato

Um homem foi lesionado com um golpe de faca, durante show no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, no município do Crato, na noite de domingo, 22/1. A vítima estava na arena do evento "Bloco Vai Safadão".

Http://bit.Ly/esfaqueadoemshowcrato

CARIRI

Juazeiro do Norte registra chuva de 95 mm

Voltou a chover forte no Cariri. Na madrugada de terça-feira, 24/1, choveu 95 mm em Juazeiro do Norte, a maior desde 23 abril de 2015 quando, a Funceme registrou precipitação de 106 mm na terra do 'Padim'.

Http://bit.Ly/chuvafortenoCariri