Nossos blogs

00:00 · 07.01.2017

EDISON SILVA

Salários de policiais após aumento

Um coronel da Polícia Militar do Ceará ganhará, em dezembro de 2018, R$ 15.300,08. O soldado, no mesmo período, receberá mensalmente de soldo a importância de R$ 3.253,51. Isso após o aumento proposto pelo Estado.

Http://glo.Bo/2jcXyEx

ZONA NORTE

Ônibus da Guanabara é apedrejado

O ataque a pedras ocorreu na quarta-feira, 4, quando um ônibus da empresa Guanabara deixava a cidade de Sobral, na região Norte do Estado, após sair de Fortaleza com destino a Camocim, no Litoral Oeste.

Http://glo.Bo/2iKQlhT