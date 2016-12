00:00 · 24.12.2016

EDISON SILVA

Estado vai contratar 1.080 servidores

O Estado está criando, por lei, 1.080 cargos de socioeducador, com salário de R$ 2.200, preenchidos por concurso, nos primeiros meses de 2017. O projeto começou a tramitar na Assembleia na quarta-feira.

PUXA O FOLE

Xand seguirá só na banda Aviões do Forró

Xand não ganhará nova parceira no Aviões do Forró com a saída de Solange Almeida. O cantor seguirá sozinho, assim como Sol, sua companheira de 14 anos de banda.

