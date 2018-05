00:00 · 03.05.2018

Com o objetivo de ficar mais perto da amada, atriz Bruna Marquezine, que tem gravações frequentes da novela "Deus Salve O Rei" nos estúdios Globo, o craque Neymar adquiriu, por R$ 22 milhões, uma mansão em Mangaratiba, no litoral fluminense, e continua investindo na casa. Esta matéria foi a mais curtida, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.