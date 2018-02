Navegar nas redes

00:00 · 24.02.2018

Dentro do universo das redes sociais existem diversas plataformas destinadas a fins específicos. O Linkedin por exemplo, é uma rede extremamente profissional e surgiu com o intuito de facilitar as relações profissionais, entre empresas, parceiros e colaboradores. Para tanto, uma rede tão profissional exige um posicionamento profissional. Redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter possuem finalidades diferentes e apesar de serem ambientes mais descontraídos, também podem ser utilizados para fechar negócios, fazer network e conseguir boas oportunidades para alavancar sua carreira.

Um comentário preconceituoso, páginas curtidas que incitam a violência, reclamações constantes de insatisfações em relação à vida, ao emprego atual, chefe e colegas de trabalho podem depor contra um candidato. Isso não quer dizer que um usuário das redes sociais tenha que esconder o que pensa ou sente, mas sim que ele pode buscar ser uma pessoa melhor.

Seguir as páginas profissionais das empresas que mais admira e entrar em grupos de discussão é uma excelente estratégia, pois com um clique você estará em contato com centenas ou milhares de profissionais qualificados e experientes que poderão dar dicas, responder suas dúvidas e trocar informações profissionais, além disso, ainda pode conseguir parceiros para novos projetos e quem sabe chamar a atenção de algum empregador de plantão e receber aquela proposta dos sonhos.

Maira Hess

Especialista em Marketing Digital