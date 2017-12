Natal, tempo de conversão

00:00 · 23.12.2017

O Natal tem como primado histórico a celebração do nascimento de Jesus, que os cristãos rememoram, vendo em Cristo, filho de Deus, o Salvador do mundo (e o verbo se fez Carne e habitou entre nós. Jo 1.14) a quem Theilard de Chardin, o eminente teólogo da contemporaneidade, o vê como o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, que brilha na consumação futura do universo, agindo como causa final até que "Deus seja tudo em todos" (1Cor 15,29).

O Natal é uma festa que se denuncia pela intensa iluminação das praças, das ruas, pelo simbolismo dos enfeites, das árvores de Natal no interior dos lares, pela alegria estampada na face de cada um de nós. Ensina-nos a doutrina cristã que essa alegria, que vem de Deus, reflexo da presença de seu filho, Jesus, situa-se no âmago de nosso espírito como uma graça e uma bênção.

Pois "Só vós, Senhor, que sois essa alegria", nas palavras de Santo Agostinho. E por que, passados os festejos natalinos, não vivenciarmos essa alegria no cotidiano, abrindo, como cristãos, nossos corações aos irmãos, em especial, aos mais carentes; não só aos materialmente necessitados mas, também, aos que padecem com os revezes da vida, lançados no espaço da desesperança, aos que sofrem de solidão pelo desamparo dos entes queridos e dos que, desenraizados do tronco familiar, peregrinam a esmo pelas sendas da vida, amargurando a dor do nada ter.

Ou mesmo dos que, sendo ricos, não se complementam com a riqueza estéril, que se esgota em si mesma, por não produzir resultados sociais verdadeiros que promovem a paz, fruto da justiça. Natal, Fim de Ano, época de avaliações. E, nós, se cristãos, como nos avaliamos ao final de cada ano? Melhoramos como pessoa?

Será que, como cristãos e uma vez batizados, temos sido "A luz do mundo e sal da Terra", segundo o evangelho de São Mateus. Luz para iluminar as trevas e separar o joio do trigo; sal para dar o sabor diferencial no nosso relacionamento interpessoal. Se, em nossa criteriosa avaliação pessoal, estivermos no caminho certo, continuemos nessa trajetória para usufruirmos, em plenitude, o tempo e a vida que Deus nos concede a cada dia.

Feliz Natal e que, no Ano Novo, que se aproxima, realizemos nossas mais caras aspirações, amparando-nos nas verdades evangélicas como recôndito firme e seguro contra todas as investidas deletérias do mundo globalizado do nosso século.

Francisco Hélder C. Sabóia. Advogado