00:00 · 28.01.2017

Quando o novo presidente dos EUA anunciou um muro fronteiriço com o México, não me assustei. Um muro físico nada mais é do que a materialização do muro invisível que paira bem diante de todos, como uma névoa imperceptível. É um muro feito de rancor, de preconceito e de ódio pelo diferente. É um muro que nasce, muitas vezes, no próprio lar. E é velado, surgindo apenas em momentos oportunos, como uma ferida mal cicatrizada.

Não me assusto mais com muros físicos. Eles são apenas barreiras palpáveis. O grande problema é o muro que emerge no âmago das pessoas. O muro separatista de almas, erguido com tijolos de um ódio, de uma virulência, de um gosto pela violência, não física, mas moral. Não há diferença entre o presidente dos EUA e aqueles que apoiam um tal deputado federal brasileiro, famoso por suas palavras preconceituosas e repletas de rancor - e muitas vezes usando o nome de Deus em vão para cimentar a "obra".

Quando me perguntam o que acho de tal muro, apenas penso: ele sempre existiu. O verdadeiro muro não é físico. É invisível aos olhos. É uma construção passada de geração em geração, sempre buscando algo diferente para decretar: o mal reside ali e nós devemos nos unir contra ele, custe o que custar. O preço todos conhecem: tem como saldo o sangue, a dor e o medo, numa onda que só tende a se ampliar.

Em tempos de ódio, quem tira tijolos de seu muro separatista é o verdadeiro construtor de um mundo um pouquinho melhor. É uma batalha diária, uma obra sempre a exigir atenção para que se substitua os tijolos de rancor por bons sentimentos. A questão que fica: estamos construindo muros invisíveis de ódio ou nos permitindo criar pontes de tolerância e respeito?

Juliano Schiavo

Jornalista e biólogo