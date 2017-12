Multa por poluição sonora

00:00 · 16.12.2017

A multa para quem desrespeitar os limites sonoros em Fortaleza aumentou com a sanção da nova Lei do Silêncio, pelo prefeito Roberto Cláudio. O instrumento, aprovado pela Câmara Municipal, altera a Lei Nº 8.057, de 2 de dezembro de 1997, e institui valores cumulativos para quem ultrapassar o volume limite.

Punições

A matéria trata que, na primeira autuação executada pela Polícia de Meio Ambiente, o estabelecimento que não tiver autorização especial de utilização do equipamento sonoro ou estiver com volume superior ao exigido por Lei receberá advertência administrativa e pagará entre R$ 500 e R$ 5 mil. Na segunda autuação, o proprietário deverá desembolsar entre R$ 1 mil e R$ 10 mil e terá os equipamentos apreendidos. Na terceira, o alvará de funcionamento será cassado e o dono do poderá pagar entre R$ 2 mil e R$ 20 mil, cabendo recurso em qualquer das instâncias no prazo máximo de até 15 dias após o recebimento da notificação. Quem fizer o pagamento da multa dentro do prazo prescrito terá desconto de 50% no pagamento. Segundo a gerente de normatização da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Nádia Costa, o novo texto é mais justo do que o anterior em razão da dosimetria. "Não se levava em consideração o porte da atividade sonora e nem a capacidade econômica do infrator. Então, alguns pequenos estabelecimentos eram penalizados da mesma forma que um evento grande num bairro de classe alta", diz. Além disso, o valor da multa também sofrerá variação conforme os antecedentes infracionais do denunciado.

Segundo Nádia Costa, "as multas inicialmente têm um valor até menor do que previa a Lei anterior, mas elas também podem ficar maiores do que era previsto". Anteriormente, os valores a serem pagos pelos infratores sonoros ficavam entre R$ 6.457 e R$ 9.600