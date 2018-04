Mulher: o ser maior

00:00 · 28.04.2018

Por certo, a providência divina, após estabelecer o nosso sistema solar, criou o ser humano, constituindo a mulher como fonte de perpetuação da espécie, outorgando-lhe todas as mais delicadas condições de alcance de sua personalidade. Os resultados, por certo, alcançaram proporções magníficas, que impressionam o mundo. A presença feminina, além de sua beleza física, exibe um leque de sentimentos afetivos diferenciados dos demais aconchegos do comportamento humano. Sua forma de oferecer seu bem querer, leva aos mais profundos desejos de poder amar e ser amado, sem nada pedir em troca, onde o carinho e o aconchego podem atingir o mundo dos sonhos em um embalo de satisfação plena ao casal, com a abrangência maior de todos os sentimentos acordados, que podem levar à plena satisfação mental, provocada pelas emoções psíquicas profundas. É importante que haja uma constante vigilância defensiva contra a repetição excessiva dos mesmos assuntos e atos apaixonantes. Devemos agradecer às folhas do calendário anual, pelo registro desta data.

São justas e sentimentais, entretanto, as homenagens prestadas às mulheres, sobretudo às mães, pela importância de sua personalidade como geratriz na estabilização da humanidade e pela eloquência sentimental do seu coração de saber amar e ser amada e como presença de sua beleza que encanta os dias e as noite na face da terra.

A mulher inspira os mais profundos sonhos de amor ao homem por ela amado. Esse sentimento de amor conduz consigo a mensagem maior do nosso Pai Celeste. Só o amor constrói para a eternidade. Nunca morre.

Geraldo Menezes Barbosa. Jornalista e escritor