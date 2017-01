00:00 · 31.01.2017

Sob suspeita de efeito de drogas, uma mulher, identificada como Elisabeth Dourado da Silva, 31 anos, foi presa na manhã de ontem, após matar o próprio filho, de apenas 11 anos, com um tiro, no bairro Itaoca. Ele foi presa e autuada em flagrante por homicídio, mas alega que o tiro foi acidental. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.