Mude o seu mundo

00:00 · 07.07.2018

O jovem vive quase sempre cheio de dúvidas sobre o futuro e, às vezes, pensa até em mudar o mundo. E qual é o jovem que não é assim? Por isso, vou descrever uma aula ministrada por um almirante americano, líder do SEAL, aos seus valentes guerreiros do mar, do ar e da terra, que há pouco liquidaram Bin Laden, no Afeganistão. E, que aula! E assim ele se dirigiu aos seus super-homens. - "Se você quer mudar o mundo, comece o dia arrumando a sua cama.

Se você assim o fez, conquistou sua primeira tarefa do dia e vai ficar encorajado a fazer outras. Fazer sua cama bem feita vai ser muito importante e, se seu dia tiver sido ruim, vai chegar em casa e, pelo menos, terá uma cama bem arrumadinha, e para amanhã começar tudo de novo. Para passar nos treinamentos do SEAL, uma série de nados será imposta, dentre eles um noturno. Antes do nado, o instrutor lhe avisará que naquele mar habitam várias espécies de tubarões. Mas também que nenhum daqueles tubarões jamais devorou qualquer aluno. E ainda que, se um tubarão lhe encarar, ele talvez esteja querendo um saboroso "lanchinho," quem sabe? Prepare-se! Mantenha sua posição. Na hora que ele lhe der o bote, dê-lhe um soco bem forte no focinho.

Ele então irá embora amedrontado, pois jamais esperava aquela reação. Neste mundo há muitas espécies de tubarão. Se você quiser mudar o mundo não recue. Se realmente pretende mesmo ser alguém muito importante e mudar o que está aí, comece por, diariamente, arrumar sua cama, pois o mundo está coalhado de tubarões. Não recue, não demonstre nenhum tipo de medo, seja valente e determinado". E foi assim que lembrei da minha primeira alvorada na Escola Preparatória de Fortaleza. O toque de corneta estremeceu meus tímpanos e se me lembro pouco dormira naquela noite. A cama não me fora confortável, mesmo porque eu só era acostumado a dormir em rede. O pior é que no pouquíssimo tempo que eu dispunha para fazer a higiene pessoal e me fardar deveria ainda arrumar a minha cama e as de dois "augustíssimos" cadetes antigos, mais tarde meus queridos amigos. E, assim, naquela distante manhã, comecei a mudar o meu mundo.

Rui Pinheiro Silva

Coronel reformado do Exército