Mudança de agenda

00:00 · 21.02.2018

O que era provável se tornou concreto: fracassou a tentativa do governo federal de aprovar a Reforma da Previdência, pauta considerada prioritária para a sobrevivência fiscal da União. Com o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, aprovado pela Câmara nessa segunda-feira (20), a PEC que objetiva atualizar as regras da aposentadoria foi suspensa, uma vez que a legislação impede a aprovação de emendas à Constituição enquanto vigorar o ato de exceção.

A pressa com que foi anunciada a radical medida de segurança, sem o planejamento necessário e tampouco o anúncio detalhado das ações, acena para uma brusca transição de agenda do Executivo. Ventila-se, nos bastidores de Brasília, que o presidente Michel Temer, mesmo com índices de impopularidade recordes, conserva aspirações eleitoreiras, sobretudo diante da imprevisibilidade do pleito. Na visão dele, politicamente, seria vantajoso, pelo menos no campo da hipótese, abandonar o programa econômico de alta refutação popular para mergulhar em outro com maior probabilidade de anuência ante a opinião pública.

É nítido que a Segurança Pública precisa, e não é de hoje, de contundentes medidas do governo federal em consonância com os estados. A escalada da violência necessita ser combatida, em diferentes frentes, com iniciativas emergenciais e estruturais, de longo prazo. Mas sob a condição de que este assunto não seja utilizado para ganhos políticos.

Por mais que saia de cena nas próximas semanas, o problema previdenciário seguirá consumindo as energias dos cofres públicos. Ignorar a presença de um elefante na sala em nada ajudará a reduzir o rombo e dar sustentabilidade às contas públicas. No ano passado, chegou a R$ 268 bilhões o déficit da Previdência, considerando a soma do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atende aos trabalhadores do setor privado, e dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União.

As chances de êxito em aprovar a Reforma começaram a ruir quando o capital político do Palácio do Planalto fora gasto para salvar Michel Temer das denúncias da Procuradoria-Geral da República. Ali, esgotou-se o interesse do Congresso em se desgastar ainda mais com a opinião popular majoritária. E, embora o governo tenha se vangloriado repetidas vezes de deter ampla maioria congressual, nunca teve os votos necessários para passar até mesmo uma versão atenuada da Reforma.

O engavetamento da PEC tem repercussões expressivas para o País. Unanimemente, diagnósticos de institutos de pesquisas e entidades domésticas e internacionais analisam o remodelamento previdenciário como crucial para os anseios de plena recuperação econômica do Brasil. Sem uma solução para a imensa fenda, o País sofrerá continuamente a ameaça de descontrole fiscal, podendo perder credibilidade perante os investidores, agências de classificação de risco; e desonrar os compromissos financeiros.

No fim de janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) declarou que, do ponto de vista da economia, seria melhor atrasar a aprovação da Reforma do que aceitar uma opção que não resolverá o problema. No entanto, a julgar pelo cenário político, quanto maior a demora, menores as chances de viabilizar quaisquer mudanças, pois, no momento, é impossível estimar se a pauta estará ou não no rol de prioridades do próximo presidente da República e da vindoura configuração do Congresso.