00:00 · 14.09.2018

Em campanha em Londrina, o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro (PSL), riu ao saber que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) o chamou de "jumento de carga", na 4ª feira, 12/9. No encontro com ruralistas, ele afirmou que "Ciro Gomes falta um pouco com a educação". Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

