00:00 · 25.01.2017

Um motorista do aplicativo Uber, identificado como Luís Eduardo, diz ter sido agredido, com lesões na face, na madrugada desta terça-feira, 24/1, por cerca de cinco taxistas na Rua dos Tabajaras, na saída do Pirata Bar, na Praia de Iracema. Ele foi atendido na UPA do Pirambu. Este foi o post mais comentado ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.