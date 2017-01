Morte de Teori repercute muito nas redes sociais

00:00 · 20.01.2017

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teory Zavascki, em acidente aéreo na tarde de ontem, em Paraty, chocou a todos os brasileiros. Vários políticos e autoridades se manifestaram ontem, por meio de notas, lamentando e repercutindo a morte do magistrado. Esta foi a matéria mais comentada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.