00:00 · 18.07.2018

A taxa de mortalidade infantil volta a crescer no País após 26 anos. Em 2016, foram registrados 14 óbitos a cada mil nascimentos, alta de 5% em relação a 2015, conforme dados do Ministério da Saúde. De todos os indicadores sociais alarmantes desencadeados pela recessão econômica, como o avanço do desemprego e da desigualdade social, esse é um dos que mais causa perplexidade, ainda que todos eles estejam interligados.

Desde o início da década de 1990, o Brasil sustentava a contração média anual de 4,9% na taxa de mortalidade de crianças, compasso superior à média global das Nações Unidas. A sequência foi interrompida pela crise financeira, causadora do retorno de mazelas sociais que estavam adormecidas; e também pela epidemia do vírus da zika, responsável por provocar mortes e sequelas críticas em bebês e adultos.

Em 2016, houve declínio de 5,3% na quantidade de nascimentos e, conforme o Ministério da Saúde, esse fenômeno incomum também tem relação com a eclosão do vírus, pois foi grande o número de pessoas que, por precaução, adiou o plano de ter filhos.

O péssimo resultado coloca o País na contramão do Planeta no relevante tema. Na média mundial de 2016, a trajetória de encolhimento da taxa de mortalidade infantil foi mantida, passando de 42 para 41 por mil nascimentos. Ainda assim, o número é muito elevado, em razão dos índices assombrosos de nações africanas e do Oriente Médio, como Afeganistão (taxa de 111), Somália (95), República Centro-Africana (86), Guiné-Bissau (86) e outras tantas. No comparativo com a América Latina, cuja média é de 18 óbitos por mil, a taxa do Brasil também é melhor, contudo, enquanto o País piorou o indicador, a média dos vizinhos ficou estável no período.

O controle da mortalidade infantil é um componente essencial para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e deve ser prioridade nas políticas públicas e programas sociais. É perceptível, no entanto, que, diante da deterioração da situação do Tesouro Nacional nos últimos anos, o governo federal não blindou os recursos e as iniciativas que garantiriam a continuidade das ações para a redução da mortalidade.

Convém destacar o seguinte dado: houve crescimento de 12%, entre 2015 e 2016, no número de mortes de crianças de até cinco anos de idade em decorrência de diarreia. Três em cada quatro foram registradas nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.

Conforme especialistas, notou-se ampliação dos óbitos ligados a fatores sociais, após a expansão substancial do desemprego e a depauperação da renda, principalmente nos domicílios com condição financeira mais frágil. Não se pode esquecer que, no ano passado, a desnutrição no público infantil também aumentou no País. Portanto, é manifesto que a piora em todos esses indicadores tenha gênese no mesmo evento: a crise econômica e a dificuldade dos gestores em contorná-la com rapidez.

O aumento da mortalidade infantil foi assinalado em 20 estados, o que demonstra que o problema está generalizado. O Ceará tem o melhor resultado do Nordeste, mas também viu seu quadro agravado no ano de 2016.

Mais crianças brasileiras estão morrendo porque o País negligenciou o fato, por anos, e o erário gastou em excesso, sem pensar no futuro. A conta chegou e de forma muito amarga. Faz-se urgente investir em programas sociais para prover as necessidades médicas e nutritivas das crianças, o futuro da Nação.