Moradias são recuperadas após invasão

00:00 · 05.01.2017

Apartamentos de um condomínio do 'Minha Casa, Minha Vida', inaugurado há menos de um mês pela Prefeitura Municipal, foram invadidos na terça-feira (3) em Fortaleza. As unidades fazem parte do Residencial Alameda Palmeiras, no bairro Ancuri. Alguns apartamentos já foram devolvidos. Esta foi a notícia mais comentada de ontem.