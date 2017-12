Monólogos de Natal

00:00 · 23.12.2017

Esta história é de uma tristeza tão grande que dói no coração da gente. Ouvi-a, há muito tempo, declamada pelo próprio autor, o poeta alagoano Aldemar Paiva, já falecido. Vamos lá: um humilde garoto, cheio de mágoa, se dirige ao Papai Noel. "Eu não gosto de você, Papai Noel ! Também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem de seu ódio à humildade, jogavam pedra nessa fantasia". E continua: "fiz-lhe um bilhete pedindo um presente, e a noite inteira eu esperei contente... Chegou o sol e você não chegou". O pobre garoto sonhava ganhar um trenzinho que, por ser caro, era inacessível às posses de seus pais. Porém, dias depois, "meu pobre pai, cansado, trouxe-me um trenzinho, feio, empoeirado, que me entregou com certa excitação. Fechou os olhos e balbuciou: é pra você. Papai Noel mandou... E se esquivou, contendo a emoção". O pobre garoto, ingênuo e puro, pensou que, mesmo atrasado, o seu bilhete chegara às mãos de Papai Noel. "Limpei o trem, dei corda, ele partiu dando muitas voltas. Meu pai me sorriu e me abraçou pela última vez". Contudo, passados alguns dias, "meu pai chegou e disse, a seco: onde está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro, na cidade. Dei-lhe o trenzinho quase a soluçar e disse-lhe: eu não quero outro brinquedo, por favor, não vá levar meu trem. Meu pai calou-se e pelo seu rosto veio descendo um pranto, que eu ainda creio, tanto e tão santo, que só Jesus chorou. Saiu, batendo a porta, e nunca mais voltou". O tempo passou e o garoto, agora adulto, tomou conhecimento da verdade. O pobre pai, para não ver o filhinho desiludido, foi longe demais, roubando o trem do filho do patrão. E, então, a mãe, com o coração dilacerado, lhe conta que o pai fora preso e como réu, pobre e indefeso, ninguém quis defendê-lo. Um dia, Deus entrou na sua cela e na sua infinita bondade o libertou para o céu. "Você, Papai Noel, me transformou num homem que a infância arruinou, sem pai e sem brinquedo". E agora, meus caros leitores: será que dos seus antigos brinquedos não haverá algum sobrando para fazer feliz um pobre e humilde menininho?

Rui Pinheiro Silva. Coronel reformado do Exército