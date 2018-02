00:00 · 24.02.2018 por José Maria Bonfim de Morais - Médico cardiologista

Os últimos clarins de Carnaval em Crateús. Nós estudantes pobres descíamos do Caça e Pesca e rumávamos para a Igreja Matriz. Íamos direto tomar cinzas. E o monsenhor Bonfim na sua homilia dramática, ouvindo oh! 4ª feira ingrata, ingratos são vocês que chegam na escuridão das trevas e se encontram com o sol radiante da libertação. Iniciava a quaresma. Tempo de contrição e conversão. Na época pré-conciliar, os sinos mudos, o canto a capela, o glória silente. As imagens cobertas de roxo. Iniciava-se o Ciclo Pascal. Uma noite longa para se encontrar com o sol nascente, cheio de fulgor a brilhar na aurora da ressurreição. Mas na época pré-conciliar, a solene entonação litúrgica: "memento homo quia pulvis est et in pulveris reverterem." Lembra-te homem que és pó e em pó reverterás. Duas coisas a Igreja prega a nós mortais: somos somente pó e mais tarde de novo seremos pó. O pulveris est é o que somos agora. Pulverem é o que seremos mais tarde, com a morte. Pe. Antônio Vieira diz que a Igreja põe em nossas cabeças uma cinza feita de palmas; eu hei-vos de meter na mão uma palma feita de cinzas. O pó de hoje é o nosso corpo. É a nossa alma. É a nossa vida. O pó de hoje é o nosso caminho. Ele pode ser o antídoto do pó da morte. O pó que somos pode ser a triaga contra a morte que nos aguarda. Seremos pó de qualquer maneira. Se não aceitamos ser pó hoje, amanhã fatalmente seremos pó, reverteris.

Sêneca, na carta a seu irmão Lucílio, "se queres morrer seguro, acaba a vida antes da morte". Em uma semana perdemos dois colegas médicos. Ainda com estrada a percorrer morreram subitamente. Quando dizemos morrer em Cristo, é morrer antes da morte. Ter humildade para reconhecer nossa fragilidade. Ser pó é ser partilha. É olhar para o outro sofrido. Escutá-lo. Acolhê-lo. Ampará-lo. Ser pó é saber decidir entre o mundo e Deus. Há quem prefira Deus. Há quem prefira o mundo. Muitos nada escolhem e vivem neste dilema crucial. Nesta dúvida atroz. Mancuso afirma que uma civilização sem religião, ou religião sem cultura, vive muito próximo ao cinismo ou ao desespero. Sermos pó, ter uma fé madura. Consistente. Baseada no amor. No diálogo. Alicerçada na verdade. São Francisco de Assis ao sentir a morte próxima, quis morrer nu. Despido do mundo. Havia morrido para o mundo. Esvaziado de si mesmo. Beatus mortus. (Bendito morto).