00:00 · 17.07.2018

O temor da população em relação ao desemprego atingiu o ápice no Brasil. Indicador divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Medo do Desemprego (IMD) alcançou, em junho, o mais elevado nível (67,9 pontos, após alta de 4,2 pontos) desde o início da série histórica da pesquisa, em 1996, igualando os valores de maio de 1999 e junho de 2016.

O percentual registrado no mês passado, quando foram entrevistadas aproximadamente 2 mil pessoas em 128 municípios, se situa 18,3 pontos acima da média histórica, que é de 49,6 pontos.

A média não é assinalada desde dezembro de 2014, período em que o levantamento constatou o IMD de apenas 31,4. A partir da edição divulgada em março de 2015, observou-se um aumento ressaltado do indicador, o qual saltara a 57,4, quase dobrando no intervalo de três meses, na esteira do acirramento das tensões políticas após a divisora eleição presidencial de 2014.

De lá para cá, o medo de ficar sem ocupação no mercado de trabalho tornou-se um sentimento constante entre os cidadãos, sendo reforçado pela chegada da recessão econômica e mantido em virtude das copiosas crises institucionais que assolaram o País.

O quadro de apreensão é ainda mais evidente no Nordeste. Conforme o estudo, na média dos estados desta Região, o índice apurado foi de 74,1 pontos, o maior entre as macrorregiões. Houve elevação de 4,8 pontos entre março e junho de 2018. No Sudeste, onde foi anotado o segundo maior resultado, o índice é de 69,8. No Sul, ele foi de 61,9 pontos e, no Norte/Centro-Oeste, 58,6.

O levantamento visa a mensurar o grau de preocupação do indivíduo entrevistado acerca de sua situação individual e dos familiares, a fim de compreender o olhar da população sobre a conjuntura econômica. Quanto maior o medo de ser afetado pelo desemprego, maior a pontuação. A escala vai de 0 a 100.

Embora o Brasil tenha, oficialmente, saído da recessão, a proliferação do temor no tocante ao desemprego não é um fenômeno surpreendente. De acordo com o IBGE, o desemprego subiu no trimestre encerrado em maio, de 12,6% para 12,7%. Em torno de 13,2 milhões de pessoas estão sem ocupação. Essa quantidade já foi maior, porém, continua exorbitante. O contingente de trabalhadores com carteira assinada (32,8 milhões) retrocedeu 1,1% frente ao trimestre anterior.

Para além dos números, existem outros fatores que não podem ser mensurados objetivamente mas influenciam na formação do sentimento de inquietude. Nos últimos meses, a incerteza predomina. O governo federal está enfraquecido, o presidente Michel Temer afundado na pior rejeição desde a redemocratização, impotente para comandar as reformas e avanços de que o País tanto necessita.

Nesse contexto de desconfiança popular e inoperância do Executivo, a economia voltou a apresentar desempenho rasteiro. Acrescente-se a greve dos caminhoneiros, sismo que teve o péssimo efeito de ressuscitar a inflação. Para completar, o dólar se valoriza com velocidade ante o real, indício de debandada de investimentos; e o ambiente internacional não se apresenta favorável para o crescimento do Brasil.

Essa aglutinação de aspectos adversos explica o medo crescente dos brasileiros de serem contagiados pelo desemprego. Tal sentimento, dificilmente, irá se dissipar nos próximos meses, pois o período pré-eleitoral torna ainda mais densa a nuvem do imponderável.