Medidas insuficientes

00:00 · 22.02.2018

Após o fiasco da Reforma da Previdência, o governo anunciou uma lista de 15 projetos, os quais classifica como prioritários, para tentar preencher o vácuo deixado pela principal pauta fiscal do País e passar ao mercado e à sociedade a mensagem de que continua a perseguir uma direção responsável na condução econômica. Contudo, à parte o discurso protocolar do Palácio do Planalto, o catálogo apresentado se mostra improvisado e absolutamente incapaz de compensar a insegurança gerada pelo engavetamento da PEC da Previdência.

Isso não significa que as propostas aventadas sejam irrelevantes. Pelo contrário, incluem-se ali medidas necessárias ao amadurecimento da gestão pública, à modernização das estatais e à otimização do ambiente de negócios. A maioria, no entanto, constituída de antigas demandas, conhecidamente imprescindíveis, mas, ainda assim, mantidas em longo repouso no Congresso.

Com o intuito de dar rápida resposta, o governo compilou essas velhas questões e as empacotou como 'Plano B' à Reforma, mas não se vê consistência para tal. Faltou combinar com o Congresso. A exposição da nova pauta econômica foi mal recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foi enfático ao dizer que compete à Casa definir o que é primaz, posto que as matérias já se encontram em andamento na Câmara. Tal desafinação entre Executivo e Legislativo é preocupante.

Algumas das proposições ressuscitadas teriam impacto de longo prazo; e outras, efeito mais curto. O governo categorizou o projeto de conceder autonomia ao Banco Central como o mais importante da lista. O objetivo é referendar a credibilidade da autoridade monetária, por meio de mandatos fixos que não ocorram concomitantemente ao do presidente da República. O BC teria duas metas: o controle inflacionário e o nível de emprego, inspirado nos moldes do Federal Reserve (EUA).

A autonomia do Banco Central existe, porém de modo informal, não estando fixada na legislação, ao contrário do que ocorre em vários outros países. Estabelecer o modelo como lei, na visão de especialistas, ampliaria a confiança na política monetária. Em casos recentes, foi evidente a influência política exagerada na autoridade monetária, levando o País a escorregar nos indicadores macroeconômicos. A privatização da Eletrobras é outro tópico do rol de ações. Projeta-se que a eventual negociação da empresa renda mais de R$ 12 bilhões aos cofres da União, valor deveras relevante para o fechamento orçamentário deste ano.

Enquanto alguns dos pontos anunciados pelo governo dificilmente deverão sair do papel, a expectativa quanto à privatização é diferente, pois converge com os temas de interesse da Câmara.

A confiança de que o plano se concretize é tamanha que, um dia após o assunto voltar à tona, os papéis da estatal saltaram até 8,6% na Bolsa de Valores.

Embora haja matérias importantes, juntá-las nesse único bolo soou ilógico e desordenado. E a incapacidade do governo de apresentar novas abordagens pode ser considerada frustrante. Ainda, a estratégia de requentar tais propostas expõe a incômoda vagarosidade com que determinadas pautas são tratadas na política nacional.

A Reforma da Previdência era, indubitavelmente, o grande desafio da área econômica deste governo, demanda insubstituível. Mas há uma enxurrada de mudanças, incluindo algumas das 15 e muitas outras, que precisa ser apreciada.