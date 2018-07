00:00 · 07.07.2018

Nossa leitura é abrangente a tudo que possa interessar, notadamente no aspecto de jornalismo. O fascínio pela notícia, pela boa informação, faz parte do todo que nos cerca nesta seara de comunicação. Os livros são auxiliares diretos dessa "conversa" silenciosa com as obras mais portentosas em todos os setores da vida. "Medicina do Além" é um desses livros cujo título despertou nossa atenção. O autor Ismael Alonso revela, de plano, ser um trabalho percebido em psicofonia, através de João Berbel. A matéria enfocada trouxe o aval precioso de Allan Kardec, conforme destaque na Revista Espírita de número 1865. Kardec enfatiza: "Os Espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não suprimi-la". Concordamos em gênero, número e grau, por entender a mecânica dessa preciosa comunicação vinda dos planos "além da vida". Nada foi criado ao sabor de ideias ficcionais. Tudo foi colocado no papel com a respeitabilidade de estudiosos sobre o exercício dos intrincados sistemas de saúde. Métodos e preconceitos foram analisados para produzir um livro informativo de teor a prestar socorro a quem necessita encontrar a cura a procedimento cruel do corpo físico. "Medicina do Além" traz a coragem de dizer as verdades que nos ligam ao nosso plano espiritual. O prolongamento da vida é um tema que suscita perguntas cujas respostas são altamente consoladoras. É um livro advindo do impulso "sincero da espiritualidade em esclarecer e irmanar consciências sob o facho de uma mesma verdade". Beleza e divulgação em assunto delicado que interessa a quem deseja encontrar a cura entre os dois planos de vida.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista