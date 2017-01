00:00 · 03.01.2017

Na próxima sexta-feira (6), lojas Magazine Luiza abrirão com descontos devido à tradicional promoção do varejo nacional, a Liquidação Fantástica. No Ceará, todas as lojas participarão. A queima de estoque será realizada simultaneamente em Estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Paraíba e Ceará.