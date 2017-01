00:00 · 12.01.2017

"Se preparem, porque, se necessário, eu serei candidato à Presidência. Se eu for candidato, é para a gente ganhar as eleições deste País", disse Lula, em seu 1º ato público deste ano, no 29º Encontro Estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Salvador. Este foi o post mais curtido ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.