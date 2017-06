00:00 · 10.06.2017

A inesgotável surpresa de encontrarmos no outro a revelação de quem somos é a mais manifesta e crua manifestação de verdades. Observamos, ano passado, estupefatos, a votação na Câmara dos Deputados quando do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Cenas grotescas de um egoísmo escancarado e sem o menor espírito público.

Novamente, lembramos o espantoso caos urbano em Vitória, no Espírito Santo, desencadeado pela paralisação das forças policiais. Vizinhos roubando propriedade dos moradores do próprio bairro, a pé e de cara exposta! Pessoas saqueando lojas e levando eletrodomésticos nos ombros pelas ruas. Sem o menor pudor.

Cidadãos comuns que sem constrangimento revelaram-se o que são: bandidos, comprovando a teoria de Thomas Hobbes, que diz que "o homem é o lobo do homem". Máxima testada e comprovada nestes tempos de violência desmedida e corrupção banalizada, que tira do prato de brasileiros o direito a uma vida mais digna. Revelamo-nos, sem querer, pelo outro, através do outro, junto com o outro. Não conseguimos fazer reformas estruturais. Não queremos! Não fizemos revolução da educação, nem as reformas política e tributária, nem reforma alguma. Nossos dois lados antagônicos uniram-se.

Enfim, integramo-nos. Fazemos todos agora parte de um só corpo. Um corpo autodestrutivo, doente e decadente. Esse mesmo corpo só pensa em si, no curto período de vida que ainda resta, não tem futuro e nem se prende ao espírito de sacrifício dos antepassados por seus descendentes.

Adoece cada vez mais na ganância insana, perdeu o sentido de virtude que implica em favorecimento daquilo que está fora de si. Só nos resta uma ruptura radical para um renascimento.

Vanilo de Carvalho - Advogado