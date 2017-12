00:00 · 21.12.2017

A matéria mais lida da última quarta-feira (20), do Diário do Nordeste, é do caderno de Polícia. O conteúdo fala sobre a prisão de um dos líderes da Facção Família do Norte (FDN), tida como a terceira maior organização criminosa do Brasil, na noite da última segunda-feira (18), em um apartamento de luxo, no bairro Aldeota. Foram quase um mês de buscas.