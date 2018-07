00:00 · 13.07.2018

Procurado pela Polícia do Ceará desde o início deste ano, um dos fundadores e um dos líderes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), Auricélio Sousa Freitas, o 'Celinho', de 35 anos, foi capturado, ontem. Ele foi preso, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Esta matéria, da editoria de Polícia, foi a mais lida, no Diário do Nordeste, ontem.

