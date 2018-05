00:00 · 08.05.2018

As autoridades de Uganda ainda procuravam, ontem, um leopardo que devorou um menino de três anos, em um parque natural do país, na noite de 6ª feira, 4/5. A vítima, filho de uma guarda florestal que trabalhava no parque, estava com uma babá no momento da tragédia. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.