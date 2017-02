Leitores e cartas

00:00 · 07.02.2017

Discriminação

Esses casos são comum em algumas empresas, só que ninguém diz o real motivo. Muitas vezes, eles alegam motivos totalmente sem sentido. É considerado falta de ética pedir ficha criminal, querer saber a religião, exigir pessoas "Bonitas" (salvo certas exceções), excluir pessoas pelas quantidade de filhos ou por opções sexual. (Comentário sobre a matéria "Mulher é discriminada para vaga de emprego por ser mãe", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Temer decepciona

Em meio a uma minirreforma ministerial, erra e decepciona o presidente Michel Temer, quando anuncia também que o seu amigo Moreira Franco, que ocupava cargo como secretário de Parcerias de Investimentos (PPI) passa a ter status de Ministério, com o único intuito de dar foro especial, ou privilegiado, ao indicado, já que é investigado na Lava- Jato. Ou seja, uma farsa! Se não fosse essa a razão, por que Temer, iria colocar sua imagem a prêmio, que já não é boa ainda perante a população, e inflar o número de ministérios, que tanto propagou ser menor do que da gestão da ex-presidente Dilma. Será que subiu a sua cabeça a importante vitória de seu governo, que numa tacada só elegeu os presidentes do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB-CE) e Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Folia no trânsito

A AMC está fechando o acesso à Rua João Cordeiro, no trecho da Avenida Monsenhor Tabosa até a Historiador Raimundo Girão. Só esqueceu de colocar faixa indicando o fechamento. Resultado: alguns passam, outros passam e são multados, e outros não passam. Está faltando administração e organização.

