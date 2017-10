00:00 · 13.10.2017

A boa fase do Fortaleza na Série C se mostrou extensiva ao time que disputa a Taça Fares Lopes. Na noite da última quarta-feira (11), na Arena Castelão, o Leão do Pici venceu o Ceará por 2x1 e eliminou o maior rival da competição. O Fortaleza enfrenta o Iguatu na semifinal. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.